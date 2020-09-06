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سفارة السعودية في سيؤول تحذر المواطنين من إعصار HAISHEN

سفارة السعودية في سيؤول تحذر المواطنين من إعصار HAISHEN

2020/09/06
الساعة 11:52 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سفارة السعودية في سيؤول تحذر المواطنين من إعصار HAISHEN
المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة في سيؤول، المواطنين من إعصار Haishen المتوقع غداً الاثنين، فيما خصصت السفارة رقم للتواصل في حال وقوع أي طارئ.

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه “نظرًا للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار Haishen غدًا الاثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في كوريا أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وأضافت السفارة في سيؤول أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الأرقام الرسمية المعمدة لدى السفارة.

 



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