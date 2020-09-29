سقوط قتلى في حادث إطلاق نار بولاية أوريغون الأمريكية

المواطن - متابعة
قال رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأمريكية إن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريجون أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مشتبه به.
وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم وإن مفاوضاً مدرباً تحدث مع المشتبه به.
وأضاف البيان “وقع إطلاق نار. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به”.
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