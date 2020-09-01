سقوط مركبة في منحدرات الجبل الأسود ووفاة شابين بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت الجهات المعنية سقوط مركبة من نوع جيب من قمة الجبل الأسود التابع لمحافظة الريث بجازان مما أدى إلى وفاة شابين.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “طريق الموت بالجبل الأسود جازان”، حيث تصدر قائمة الترند وذلك بعد وفاة شابين إثر سقوط مركبتهما في منحدرات الجبل الأسود بجازان.

وغرد حسن هروبي قائلاً: طريق ضيق ومنحدرات خطيرة من الجانبين وعدم وجود مصدات بجانب الطريق لابد من حلول عاجلة ووضع مصدات خرسانية بجانب الطريق بصفة عاجلة وإلى متى والدماء تنزف والأنفس تزهق يا وزير النقل.

أما مصطفى الصهلولي غرد قائلاً: الله يرحم من تُوفي ويسكنهم الجنة وكل يوم تهدد هذه الطرق حياة الناس من سكان الجبال والمتنزهين من المناطق الأخرى.

وبين علي العزي في تغريدة له قائلاً: لم يمضِ أسبوعان على حادث للعروسين في جبال الفقارة والليلة حادث انقلاب في الجبل الأسود وتوفي اثنان وتم انتشالهما قبل قليل والجدير بالذكر أن هذا الحادث الرابع في نفس الموقع كان آخر حادث قبل سنة ونصف راح ضحيتها 3 أشخاص طالبتان وطالب.

وطالب الأهالي من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة عمل حواجز واستكمال لكامل المواقع الخطيرة وتوسعته حيث يقصده المئات يومياً.







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