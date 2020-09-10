سلمان الفرج: هذه رسالتي لجماهير الهلال بعد التتويج

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب سلمان الفرج، نجم نادي الهلال، رسالة لجماهير أزرق العاصمة، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الفرج لـ”القناة الرياضية السعودية” قائلًا: “الحمد لله على تحقيق ثاني بطولة في موسم واحد، بالفعل هذا الموسم استثنائي، ولكن الشيء الأهم هو أن جمهور الأزرق متواجد معنا بقلبه، وبإذن الله القادم سيكون أفضل وسنحقق مزيدًا من الإنجازات”.

وأضاف الفرج: ” أنا لاعب أحب الاستمتاع بلعب كرة القدم، وأكون حارًّا مع فريقي لتحفيزهم ولكن ليس حارًّا مع المنافسين، وأنا سعيد بما حققناه ولا نزال نريد المزيد”.

الهلال يُتوج بالدوري رقم 16:

وعرضت “القناة الرياضية السعودية” صورًا ومقاطع فيديو من تتويج الزعيم بلقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد أن حصد النقطة رقم 72 عقب فوزه على الليث.

ونجح الفريق الأزرق في الفوز بلقبين وهو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حصد دوري أبطال آسيا ثم حصد لقب الدوري السعودي.

غوميز يُسجل ثنائية في ليلة التتويج:

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز، تمكن من إحراز الهدف الأول لـ أزرق العاصمة بالدقيقة العشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد البريك.

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