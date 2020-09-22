سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قاربت 10 مليارات ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 46.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8244.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

أنشط الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات الأهلية، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، والإعادة السعودية، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وشمس، وحبل عمر، والحكير، وساب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والبحري، والإنماء، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات البحري، والأسماك، ودار الأركان، والمصافي، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو يغلق مرتفعًا

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1763.67 نقطة ليقفل عند مستوى 13972.40 نقطة، وبتداولات بلغت 53 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1820 صفقة.

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