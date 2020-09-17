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سوني تطرح PS5 وتعلن سعره
تطلقه شهر نوفمبر المقبل

سوني تطرح PS5 وتعلن سعره

2020/09/17
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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سوني تطرح PS5 وتعلن سعره PS5
المواطن - متابعة

كشفت شركة سوني عن جديدها PS5 الذي ستطلقه في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يأتي جهاز  PlayStation 5 مع وحدة تحكم DualSense واحدة، ولكن إذا كان لديك صديق ويرغب في الانضمام إليه، فستحتاج إلى جهاز تحكم آخر، سيكلفك ذلك 70 دولارًا.

وبحسب سوني، لن تحتاج إلى وحدات تحكم DualSense إضافية إذا كنت تلعب ألعاب PS4 متوافقة مع الإصدارات السابقة على PS5 مع الآخرين وذلك لأن DualSense 4 سيفي بالغرض.

وإذا اخترت وحدة تحكم DualSense ثانية، فيمكنك شحنها كليهما في نفس الوقت باستخدام محطة شحن سوني التي تبلغ 30 دولارًا.

أما إذا كنت ترغب في بث لعبة PlayStation 5  الخاصة بك دون الحاجة إلى توصيل وحدة التحكم الخاصة بك ببطاقة التقاط الكمبيوتر، فقد تجذب كاميرا HD انتباهك، تتميز بعدسات مزدوجة بدقة 1080 بكسل وتكلف 60 دولارًا.

وتبلغ تكلفة سماعة Pulse 3D، التي تدعم الصوت ثلاثي الأبعاد وزوج من الميكروفونات التي تعمل على إلغاء الضوضاء، 100 دولار، بينما تبلغ تكلفة جهاز التحكم عن بعد لوسائط PS5 30 دولارًا.


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