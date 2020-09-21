سوني تطلق الكاميرا Alpha 7C الجديدة

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أطلقت شركة سوني الكاميرا Alpha 7C الجديدة، التي تنتمي لفئة الكاميرات المدمجة ذات الإطار الكامل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة، والمعروفة اختصارًا باسم سوني α7c، تأتي بدون عاكس ومزودة بمستشعر الإطار الكامل بدقة 24 ميجا بيكسل المستمد من الكاميرا سوني α7 III، وتعتمد في تصميمها وتجهيزاتها الداخلية على سلسلة الكاميرات Alpha 6000.

وتأتي الكاميرا المدمجة الجديدة بوزن لا يتعدى 509 جرامات، وبالتالي فإنها تعد واحدة من أصغر الكاميرات ذات الإطار الكامل.

وتأتي الكاميرا الجديدة في جسم مصنوع من المغنيسيوم محكم للغاية مع نظام تثبيت صورة خماسي المحاور، ويتيح الفلاش Blitz HVL-F28RM الجديد العديد من الخيارات الإبداعية أثناء التصوير من خلال حجمه المدمج ووظيفة التحكم الذكي في شدة الإضاءة، والتي ترتبط بوظيفة التعرف على الوجه في الكاميرا.

وتوفر كاميرا سوني α7c الجديدة إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 صورة في الثانية، وبدقة Full HD بسرعة تصل إلى 120 صورة في الثانية، وبالإضافة إلى ذلك تدعم الكاميرا المدمجة الجديدة وظيفة التصوير بالحركة البطيئة والسريعة.

وعند تسجيل مقاطع الفيديو تدعم كاميرا سوني A7c التركيز التلقائي مع التعرف على العيون في الوقت الفعلي للأشخاص، وتتيح الإعدادات المسبقة إمكانية ضبط سرعة انتقال التركيز التلقائي على سبع خطوات وضبط حساسية تغيير موضوع التركيز التلقائي على خمس خطوات.

كما تتوفر أيضًا وظيفة التتبع باللمس Touch Tracking أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لكاميرا سوني α7c الجديدة على شاشة LCD قياس 3 بوصة تعمل بدقة 921000 بيكسل مع محدد المنظر الإلكتروني XGA-OLED بدقة 2.23 مليون بيكسل، وشبكة واي فاي سريعة ومنفذ USB-C.

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