شاب احتج على سرقته فخلع كل ملابسه بأحد شوارع دبي!

المواطن - متابعة

أقدم شاب عربي عاطل عن العمل على تصرف غريب خارج عن حدود الأدب والأخلاق، أمام شرطة دبي في الطريق العام، بأن خلع ملابسه كاملة، وتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، احتجاجاً على تعرضه لاعتداء من مجهولين في منطقة المرقبات، وسرقة ألفي درهم من محفظته.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم البالغ من العمر 23 عاماً 6 تهم: الأولى الإساءة إلى الدين الإسلامي والتطاول عليه والمساس به بعبارات خادشة للحياء، والإتيان بفعل فاضح مخل بالحياء والآداب العامة بأن تحرر من جميع ملابسه أمام الشرطة والمارة، وتهمة تعاطي المشروبات الكحولية، ومقاومة شرطيين حاولا إلقاء القبض عليه، إضافة إلى سبهما، وتهديدهما بالقتل بعد خروجه من مركز الشرطة.

وبحسب التحقيقات في هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي اليوم، فإن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي، صباح يوم الأول من فبراير الماضي، عن وجود حادث اعتداء أمام أحد الفنادق في منطقة المرقبات، وعلى ضوئه، انتقل عنصران من الشرطة في دورية إلى مكان البلاغ، وبوصولها شاهدا المتهم متكئاً على عكازتين، وكان في حالة هيجان ويصرخ بصوت عالٍ، مطالباً الشرطة والحضور برد حقه من أشخاص مجهولين اعتدوا عليه في المكان وسرقوا أمواله وهربوا من المكان.

ولدى محاولة عنصري الشرطة إلقاء القبض عليه، قاومهما وسبهما، وخلع جميع ملابسه أمام الحاضرين، وأتى بفعل فاضح يتجاوز حدود الذوق والأدب، قبل أن يتهجم على العنصرين، ويوجه إليهما ألفاظاً بذيئة ومخجلة تسيء إلى الدين والدولة وهيبة جهاز الأمن.

واستعانت الشرطة بأحد الموجودين من المكان للسيطرة على المتهم وإدخاله إلى الدورية ونقله إلى المركز.







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