شاهد.. أمطار رجال ألمع تجذب الأهالي والمتنزهين بعسير

المواطن- محمد الغبيشي- رجال ألمع

في أجواء جمعت بين جمال الطبيعة الخضراء وهطول الأمطار التي هطلت بعد ظهر اليوم الأربعاء في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، حرص أهالي المنطقة والمتنزهون من خارجها على الاستماع بهذه الأجواء.

وتهافت العديد من رواد التصوير الفوتوغرافي لالتقاط صور مميزة في هذه الأجواء التي أجبرت العديد من الأهالي للخروج والاستمتاع وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان تلك الجبال الخضراء.

هذا وتعتبر رجال ألمع ضمن المحافظات الأكثر جذبًا للسياح سواء من داخل المملكة أو خارجها؛ نظرًا لطبيعتها الساحرة، وكذلك لقربها من مدينة أبها، حيث تضم العديد من المواقع السياحية والتراثية والأثرية.

وتفاعل العديد من المغردين عبر تويتر مع وسم ” #رجال_المع “، والذي تفاعل مع العديد من محبي الطبيعة وعشاق الأمطار.

في سياق متصل، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية؛ حفاظًا على سلامتهم.