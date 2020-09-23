شاهد الصور.. احتفالات اليوم الوطني السعودي 90 في محايل عسير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شارك أهالي محافظة محايل عسير في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90 تحت شعار “همة حتى القمة ” بجبل المقيصرة، وقد أقيم الحفل بحضور وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة ومحافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من القيادات الأمنية والإدارية والأهالي.

واشتمل الحفل الرسمي على مسيرة وقصائد وأوبريت وطني ومشاركة عدد من الشعراء والفرق الشعبية التي قدمت لوحات منوعة من الفلكلور الشعبي.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 90 تجدد الولاء

وأكد محافظ محايل خلال الكلمة التي ألقاها أن اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة التي صنعت وطنًا وضع مكانته بين دول العالم المتقدم، وأصبح بين الدول التي تسهم في الأعمال الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.

وأشار إلى أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجدد غرس الولاء لهذا البلد في نفوس الأبناء والتأكيد على عدم الانجراف خلف تيارات هدامة تسعى لنشر الفوضى وإعاقة قطار التنمية في مختلف المجالات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

الجدير بالذكر أن الحفل شهد حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من أهالي المحافظة أثبت مدى حب الوطن الكبير لهذا الوطن الغالي.

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