شاهد.. العرض الجوي الكبير يزين سماء الرياض احتفاءً بـ اليوم الوطني 90

المواطن - الرياض

انطلق العرض الجوي الكبير في سماء العاصمة الرياض، وتحديدًا فوق طريق الأمير تركي الأول عند الساعة الرابعة مساءً حيث ظهرت تشكيلات المقاتلات السعودية في الأجواء، فيما رصدها العديد من المواطنين في مقاطع فيديو.

وعلى الأرض كان المواطنون يتابعون بفخر فعاليات العرض الجوي الكبير الذي يُعد أكبر العروض الجوية في تاريخ احتفالات المملكة بحسب عدد الطائرات المشاركة.

وظهرت أسراب الطائرات في الجو في تشكيلات تعكس التفاهم والتناغم بين فريق الطيارين ما يعكس التدريب العالي واللياقة المرتفعة التي يتميزون بها.

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