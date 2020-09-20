شاهد.. المسحل يتوج الباطن بلقب دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، فريق الباطن بعد فوزه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل يتوج فريق #الباطن بطلًا لدوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى للمحترفين. pic.twitter.com/6PgeTsAF6K — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 20, 2020

المسحل يتوج الباطن:

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لرئيس مجلس الإدارة وهو يُسلم اللاعبين والجهاز الفني الميداليات وكأس البطولة، وسط احتفالات من الفريق.

ولعب الباطن ضد البكيرية اليوم في الجولة الـ38 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتوج باللقب رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التأهل إلى دوري المحترفين:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية الذي اكتسح الجيل بخماسية، فيما أنهى العين منافسات الموسم بـ72 نقطة في المركز الثالث.

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