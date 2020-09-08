شاهد.. بلدية بلقرن تزيل 30 ألف م2 تعديات بمركز عفراء

المواطن _ أحمد الشهري _ بلقرن
استعادت بلدية محافظة بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير أمس أراضي حكومية تم الاعتداء عليها بمركز عفراء التابع للمحافظة.
وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء حوش وغرف مسلحة على مساحة 30 ألف متر مربع.
وتمت إزالة التعديات بمشاركة لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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