شاهد.. تدابير ومبادرات لاستقبال المعتمرين بالمسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من مشاريع الإجراءات الاحترازية والمبادرات لاستقبال المعتمرين بالمسجد الحرام.

وركزت خطة شؤون الحرمين التي أعدتها استعدادًا لاستقبال المعتمرين على توفير أفضل وأجود الخدمات لحماية قاصدي وزوار المسجد الحرام، وضمان سلامتهم.

من ذلك الكاميرات الحرارية المطورة في البيت العتيق، والتي تعمل من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، مما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها مبادرة “كمامات”، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عمليات توزيع ماء زمزم، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن هذه الإجراءات تأتي لضمان أجواء صحية لقاصدي بيت الله الحرام لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح أن الرئاسة عملت منذ وقت مبكر لإعداد الخطط اللازمة لاستقبال المعتمرين، وتتعاون بشكل مباشر مع الجهات الصحية بالمملكة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل الحرمين الشريفين.

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