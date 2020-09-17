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شاهد.. جولات تفتيشية على محلات العسل بعسير

شاهد.. جولات تفتيشية على محلات العسل بعسير

2020/09/17
الساعة 1:56 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد.. جولات تفتيشية على محلات العسل بعسير
المواطن - حسن عسيري - أبها

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وممثلي الأمانة وطبيب من المختبر ومراقب الأسواق، خلال اليومين الماضية، جولات تفتيشية على محلات العسل، شملت مدينة أبها وضواحيها ومنطقتي السودة والمحالة.

وتهدف هذه الحملات للتأكد من سلامة وجود العسل المعروض في المحلات، إضافة إلى التأكد من وضع البطاقة التعريفية للعسل كما نصت التعليمات بذلك. وقد تم أخذ وفحص عينات من العسل من المحلات التي شملها التفتيش، وتم التحفظ على كامل العسل الموجود في المحلات التي كانت تقدم عسلًا مغشوشًا. إضافة إلى إغلاق محلات أخرى لمخالفتها تقديم عسل وخلطات لم تثبت مصادرها.

وتأتي هذه الجولات استمرارًا لحرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير على التأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية والزراعية بأنواعها والمعروضة في الأسواق المحلية، وسوف تتواصل الحملات التفتيشية في بقية مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الأيام القادمة، وستتواصل عملية الفحص المختبري للعسل المعروض للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات.

  

 


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