شاهد .. حمدالله يمنح الأسبقية لـ النصر ضد التعاون بهدف مباغت

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول لـ النصر في شباك فريق التعاون، عند حلول الدقيقة الخامسة والسبعين بطريقة أكثر من رائعة.

وتُقام المباراة حاليًّا بين الفريقين في دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2020.

استلام مميز للكرة من قناص النصر:

واستلم حمدالله الكرة بطريقة مميزة بعد عرضية المدافع سلطان الغنام ليسجلها بين قدمي حارس التعاون عند حلول الدقيقة الـ75.

وشهد الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، رقمًا صادمًا من الفريقين.

ولم ينجح أي من الفريقين في تسديد أي كرة على مرمى المنافس، كما دافع فريق التعاون بصورة جيدة واعتمد على الهجمات المرتدة، بينما كثف العالمي من هجماته لكنه لم يُشكل أي خطورة على مرمى سكري القصيم.

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