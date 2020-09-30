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شاهد.. لاعبو النصر والأهلي جاهزون لانطلاق القمة السعودية
ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا

شاهد.. لاعبو النصر والأهلي جاهزون لانطلاق القمة السعودية

2020/09/30
الساعة 4:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شاهد.. لاعبو النصر والأهلي جاهزون لانطلاق القمة السعودية لاعبو العالمي يجرون عمليات الإحماء
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 النصر والأهلي
1.1 الفريقان في آسيا

أنهى لاعبو النصر والأهلي عمليات الإحماء، قبل قليل، تمهيدًا لانطلاق القمة السعودية المرتقبة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

 

النصر والأهلي

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي النصر والأهلي وهم يستعدون للدخول إلى الملعب، وعلق قائلًا: “التواجد في ممر اللاعبين.. صافرة البداية”.

وقام حسابا النصر والأهلي على “تويتر”، بنشر صور من عمليات الإحماء للاعبي الفريقين، وبدت علامات الثقة والتفاؤل عليهم، قبل بداية المباراة السعودية الآسيوية.

وستشهد مباراة النصر والأهلي التي ستنطلق، بعد قليل، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا؛ تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” للمرة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

النادي الاهلي
لاعبو الأهلي يؤدون الإحماءات

الفريقان في آسيا

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

نادي النصر
لاعبو العالمي يجرون عمليات الإحماء

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