شاهد.. لاعبو النصر والأهلي جاهزون لانطلاق القمة السعودية

المواطن - مروة نبيل

أنهى لاعبو النصر والأهلي عمليات الإحماء، قبل قليل، تمهيدًا لانطلاق القمة السعودية المرتقبة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

التواجد في ممر اللاعبين ✅

صافرة البداية ⏳ pic.twitter.com/Bi5pZBnLmP — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 30, 2020

النصر والأهلي

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي النصر والأهلي وهم يستعدون للدخول إلى الملعب، وعلق قائلًا: “التواجد في ممر اللاعبين.. صافرة البداية”.

وقام حسابا النصر والأهلي على “تويتر”، بنشر صور من عمليات الإحماء للاعبي الفريقين، وبدت علامات الثقة والتفاؤل عليهم، قبل بداية المباراة السعودية الآسيوية.

وستشهد مباراة النصر والأهلي التي ستنطلق، بعد قليل، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا؛ تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” للمرة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في آسيا

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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