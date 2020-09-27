شاهد .. لقطة مثيرة للجدل بـ مباراة النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

أثار الحكم العراقي علي الصباحي الجدل، وذلك بعدما رفض احتساب ركلة جزاء للاعب عبدالفتاح عسيري في الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون في دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا.

سقوط عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء 👀 برأيك .. هل ظُلم النصر بعدم احتسابها ركلة جزاء ؟🤔#النصر_التعاون#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/bVewTGh3iI — موقع جول السعودي (@GoalSA) September 27, 2020

وقرر الحكم العراقي احتساب مخالفة لمصلحة فريق التعاون، وذلك عند حلول الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وحاول اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله إقناع الحكم العراقي الصباحي بوجود خطأ لمصلحة النصر، لكن الأخير رفض احتساب ركلة الجزاء.

أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون:

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون بالتعادل السلبي بين الفريقين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكان الشوط بدأ بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أي فريق في استغلال الفرص التي أُتيحت له، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي، ويتأجل الحسم بالشوط الثاني.

تشكيلة الفريقين:

وجاءت تشكيلة سكري القصيم للمباراة مكونة من: “كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، إغفاو سانتوس، حسن كادش، فهد الرشيدي، أحمد عسيري، محمد أبو سبعان، سيدريك أميسي، سلطان مندش، ميتشيل ديوك، محمد السهلاوي”. أما تشكيلة النصر فجاءت مكونة من: “مكونة من: “برادلي جونز، سلطان الغنام، مايكون، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، عبدالرزاق حمدالله”.

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