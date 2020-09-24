شاهد.. مضاربة نسائية جماعية بالأعلام في حفر الباطن

المواطن - الرياض
دخلت مجموعة من النساء في مضاربة جماعية في أحد المولات التجارية في حفر الباطن بحسب مقطع فيديو متداول.
وأشار متداولو المقطع إلى أن المضاربة وقعت يوم أمس أثناء الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ90.
ولم يعرف من المقطع ما هو سبب المضاربة الحقيقي.
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