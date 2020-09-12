شاهد.. هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو وثقت من خلاله هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة خلال الساعات الماضية.
#فيديو 🎥
أمطار #العاصمة_المقدسة
اليوم السبت 24 محرم 1442هـ
.#مكه_الان pic.twitter.com/3zHkaMxBDj
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 12, 2020
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك) كما توقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.