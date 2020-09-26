شباب أهلي دبي يُنهي الشوط الأول متفوقًا على الأهلي بهدف

أما التشكيلة الاحتياطية للراقي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، سعيد المولد، هيثم عسيري، حسين عبدالغني، حسين المقهوي، عبدالرحمن غريب، طلال عبسي، يوسف الحربي، فهد مجرشي، مازن أبو شرارة”.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي سيواجه الفائز من باختاكور الأوزبكي واستقلال طهران الإيراني في دور الثمانية.