شباب أهلي دبي يُنهي الشوط الأول متفوقًا على الأهلي بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي الإماراتي بتفوق الفريق الأخير بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.
ونجح اللاعب عزيز جون في إحراز الهدف الأول لفريق شباب أهلي دبي بالدقيقة الثامنة والعشرين عبر تصويبة قوية.
وتُقام مباراة الراقي ضد شباب أهلي دبي على ملعب الجنوب في قطر.
تشكيلة الأهلي للمباراة
وجاءت تشكيلة الراقي مكونة من: “محمد العويس، لوكاس ليما، عبدالباسط هندي، معتز هوساوي، عبدالله حسون، محمد المجحد، محمد آل فتيل، علي الأسمري، سلمان المؤشر، عمر السومة، ماركو مارين”.
أما التشكيلة الاحتياطية للراقي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، سعيد المولد، هيثم عسيري، حسين عبدالغني، حسين المقهوي، عبدالرحمن غريب، طلال عبسي، يوسف الحربي، فهد مجرشي، مازن أبو شرارة”.
يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي سيواجه الفائز من باختاكور الأوزبكي واستقلال طهران الإيراني في دور الثمانية.