شجار بين لاعبي أرسنال بأول لقاء في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

تشاجر اللاعب الإسباني داني سيبايوس مع زميله في أرسنال، اللاعب نيكيتاه وذلك قبل انطلاق الشوط الأول من لقاء فولهام في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2020/2021.

والتقطت عدسات الكاميرا دخول الثنائي في شجار عنيف أثناء عملية الإحماء قبل انطلاق الشوط الأول من لقاء فولهام، وذلك بسبب دخول سيبايوس العنيف على اللاعب نيكيتاه أثناء تمرير الكرة.

العقوبة تنتظر ثنائي أرسنال بعد نهاية اللقاء الأول بـ الدوري الإنجليزي

وبعد المباراة من المتوقع توقيع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لعقوبة على ثنائي أرسنال.

وتُشير النتيجة حاليًا إلى تقدم فريق أرسنال بثلاثية دون رد على فولهام، أحرزها كل من اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت واللاعب جابرييل واللاعب الجابوني بيير أوباميانج.

وقبل انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021، كان نادي أرسنال تُوج ببطولتين في عهد المدرب ميكيل أرتيتا، حيث فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نادي تشيلسي، وفاز أيضًا بكأس الدرع الخيرية على حساب فريق ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية.

أوباميانج يُقرر البقاء مع أرسنال

وكان الجابوني بيير أوباميانج حدد مصيره مع نادي أرسنال وذلك قبل انطلاق مباراة فولهام، حيث قرر تجديد عقده مع الجانرز لمدة 3 مواسم.

وحاول نادي برشلونة الإسباني، إقناع أوباميانج بمغادرة أرسنال في صيف العام الجاري، لكن اللاعب الجابوني رفض.

وتشهد مباراة أرسنال وفولهام، مشاركة اللاعب المصري محمد النني مع الجانرز حيث عاد إلى الدوري الإنجليزي بعد اللعب على سبيل الإعارة مع نادي بيشكتاش التركي.







شارك الخبر