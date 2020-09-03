شرط مانشستر سيتي للتحرك وضم ميسي

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شرطه الوحيد، وذلك من أجل التحرك والتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني.

وذكرت شبكة Espn الأمريكية أن مانشستر سيتي اشترط على النجم الأرجنتيني الحصول على الحرية كاملة من برشلونة، ويعني موافقة النادي الكتالوني على رحيله، حتى يتجنب السيتي الدخول في نزاعات على مستوى المحاكم مع البارشا.

ميسي يطلب الرحيل ويكشف السبب:

وكان النجم الأرجنتيني طلب الرحيل عن صفوف البارشا والانضمام للسيتي، بسبب وجود إدارة جوزيب بارتوميو.

وفي وقت سابق، أظهر المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، رد فعله، وذلك بعد التقارير الصحافية التي تحدثت عن اقتراب النجم الأرجنتيني من مغادرة برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات راموس الذي قال: “له الحق في أن يُقرر ويُحدد مصيره، ولكنني أتمنى بقاءه مع برشلونة؛ لأننا نحب الفوز على الأفضل دائمًا”.

وكان ميسي صعد للفريق الكروي الأول بـ برشلونة في عام 2004، ونجح في تحقيق بطولات عديدة مع البارشا مثل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وسبق للنجم الأرجنتيني التتويج بالكرة الذهبية في ست مناسبات، كان آخرها في عام 2019.







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