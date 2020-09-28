شركة الكهرباء: طريقتان لتجنب فصل الخدمة عن المستهلكين

المواطن - الرياض

قالت شركة الكهرباء: إنه لتجنب فصل الخدمة عن المستهلكين يمكن سداد 50% من المبلغ المطلوب والباقي مع الفاتورة التالية.

وأوضحت شركة الكهرباء ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أنه يمكن أيضًا طلب تقسيط المديونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة من هنا أو من خلال تطبيق ALKAHRABA.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أوضحت حالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستفيد لعدم السداد، وتوفير الخدمة بموثوقية عالية، وبصفة مستمرة.

وقالت الهيئة، في بيان لها: إن هذه الحالات أولها، خلال شهر رمضان المبارك، وأوقات اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة.

كما يحظر فصل الخدمة في حالة وجود شخص تستدعي حالته الصحية “بناءً على التقارير الطبية” عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة.

وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محددة، كتأخره في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه بعد انقضاء مدة الإنذار حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، أو في حالة حصوله على الكهرباء أو زود بها شخصًا آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.

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