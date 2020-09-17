شروط التعيين على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية

المواطن - الرياض

تستعد الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية لتلقي طلبات شغل الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية وفق الجدول الزمني المعلن في وقت سابق اليوم.

موعد التقديم في وظائف الأفواج الأمنية

وكانت الإدارة أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية ( رجال ) على رتبة ( رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي ) للتعيين عليها في منطقة ( الرياض ـ عسير ـ جازان ـ نجران ) وسوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ .

شروط التقديم في الأفواج الأمنية

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة .

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .

وأكدت الإدارة على أهمية أن تعبأ الحقول بمنتهى الدقة على الموقع الإلكتروني مشيرة إلى أنه سوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .

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