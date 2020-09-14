شعار إدارة الاتحاد يُنقذ لاعبين من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

نجا الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بأعجوبة من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد فوزه على نادي العدالة بثنائية نظيفة في الجولة الثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفعت إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي شعار “الإبقاء على نجوم الفريق” وعدم التفريط فيهم مع تدعيم صفوف الفريق بأقوى الصفقات لتجنب سيناريو الهبوط كما حدث في موسم 2019/2020 المنصرم.

بوني والأحمدي مستمرين مع الاتحاد

وبالتالي فإن إدارة العميد ستُبقي على كل من اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني والنجم المغربي كريم الأحمدي حيث كان كل منهما مرشحًا للرحيل عن العميد بعد نهاية موسم 2019/2020.

وكان اسم الأحمدي ارتبط بالانتقال لنادي تفينتي الهولندي بعد نهاية موسم 2019/ 2020 وفي حال هبط العميد لدوري الدرجة الأولى، ولكن بعد بقاء العميد فاستمرار الأحمدي مع الفريق أصبح شيئًا محسومًا.

العميد سيرفض رحيل المولد والقرني

جدير بالذكر أن العميد سيرفض أيضًا رحيل كل من فهد المولد والحارس فواز القرني، وذلك بعد اهتمام نادي النصر بالتعاقد معهما.

وكان محمد نور نجم الاتحاد السابق، هاجم اللاعب ويلفريد بوني وطالب الإدارة ببيعه بعد نهاية موسم 2019/2020.

وأنهى الاتحاد الدوري موسم 2019/2020 محتلًا المركز الحادي عشر في الجدول برصيد 35 نقطة.







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