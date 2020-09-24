شعر عن الاب المتوفي كتابه

الأب هو السند والأمان للأبناء وأساس البيت وفقدانه كالسهم الذي يصيب القلب ونكتب شعر عن الاب المتوفي كتابه رثاء عن مدى حب الأب وأنه مصدر الأمان.

الأب

الأب هو رب العائلة والسند والأمان وهو من يدعم أبنائه ويساعدهم في كل خطوة في حياتهم.

هو بطل كل فتى وفتاه، والحب الأول لكل فتاة، الأب هو من ألجأ إليه عندما نحتاجه في مشكلة أو في ضغوط ولا يشعر الإنسان بقيمة ما في يديه حتى يفقده وافقت عن الأب يعني الانكسار والفقدان.

وهو من نحتاجه في كل مرحلة من حياتنا سواء كنا صغار أو كبار فهو لا غني عنه ولكن مشيئة الله أن الموت مكتوب على جميع البشر وعند موت الأب نشعر بالانكسار وتوقف الحياة ولكن يساعدنا الله على الاستمرار والنهوض ولكن يبقى في قلوبنا ولن ننساه أبدا حتى يُكتب لنا اللقاء معه في الجنة.

شعر عن الاب المتوفى كتابه

كتابة شعر عن موت الأب نرسي فيه صفاته ونذكر الصفات الحسنة فيه، والمواقف التي كانت تحدث والذكريات معه وذلك للتخفيف من ألم الفراق والاشتياق إليه ومن خلال موقعنا المواطن نوضح شعر للأب المتوفى لعدد من الشعراء.

شعر أروي بنت الحباب عن موت الأب

قل للأرامل واليتامى قد ثوب

فلتبك أعينها لفقد حباب

أودي ابن كل مخاطر بلاده

وبنفسه بقيا على الأحساب

الراكبين من الأمور صدورها

لا يركبون معاقد الاذناب.

شعر هند بنت عتبة

أبكي عميد الأبطحين كليهما

واحميهم من كل باغ يريدها.

شعر الخنساء

أبكي أبي عمرا بعين غزيرة

قليل إذا نام الخلي جهودها.

شعر عن الاب المتوفي كتابه لنزار قباني

حملتك في صحو عيني

حتى تهيأ للناس أني أبي

أشيلك حتى بنبرة صوتي

، فكيف ذهبت ولا زلت بي؟

ذا فُلة الدار أعطت لدينا

ففي البيت ألف فم مُذهب

فتحنا لتموز أبوابنا

ففي الصيف لا بد أن يأتي أبي.

شعر سميح القاسم

كان قبري فكيف أصبح قبرك

وهو سري أم أنه كان سرك

يا أبي والذي أبوي يا با

فيك وحدت والردي فيك أشرك.

شعر الحلاج

أنا من أهوي ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنا

فإذا أبصرتني أبصرته

وإذا أبصرته أبصرتنا.

شعر أحمد شوقي

سألوني: لمَ لَم أرث أبي ؟

رثاء الابوين أي دين

أيها اللوام، ما اظلمك!

اين لي العقل الذي يسعد أين؟

يا أبي، ما انت في ذا اول

كل نفس للمنايا فرض عين

هلكت قبلك ناس وقرى

نعى الناعون خير الثقلين

غاية المرء وإن طال المدى

آخذ يأخذه بالأصغرين

وطبيب يتولى عاجزا

نافضا من طبه خفي حنين

إن للموت يدا ان ضربت

أوشكت تصدع شمل الفرقدين

تنفذ الجو على عقبانه

وتلاقي الليث بين الجبلين

وتحط الفرخَ من قيمته

وتنال الببغا في المئتين

أنا من مات، ومن مات أنا

لقي الموت كلانا مرتين

نحن كنا مهجة في بدن

ثم صرنا مهجة في بدنين

ثم عدنا مهجه في بدن

ثم نلقى جثة في كفن

ثمن نحيا في على بعدنا

وبه نبعث أولي البعثتين.

عبارات عن موت الأب

أري طيفك دائما أمامي، أشتاق إليك يا أبي.

لا أملك سوى الكلمات والدعوات لك، ولو كان بيدي لأعطيتك قلبي وأهديك أيام عمري لك.

أفتقد تفاصيلك وضحكتك يا أبي.

الأب هو الأمان والسند في الحياة، وآلام هي الحنان ولا غنى عنهما.

تعلمت منك الكثير ورأيت كل ما تفعله أريد أن أصبح مثلك ولكن أنت لا تتكرر يا أبي ولا يمكن أن أكون أنت.

أنت الحب الأول وبطل حياتي وستبقى أبد الدهر.

أنت من علمتني الصبر وأن أتحمل أمواج الحياة، وأواجه كل شيء، وألا أخاف من أحد إلا خالقي، أتمنى من الله أن يجمعني برؤيتك في جناته.

أبي، أنت قدوتي ومثلي الأعلى في الحياة، أنت مُلهمي حبيبي وطبيبي ومن أجده دائما ومن يعرف ما في صدري قبل أن أقول، أنت الحياة.

دموعي لن تكفي ولن تزول ألم الفراق والاشتياق بداخلي، أريد أن أراك، أفتقدك يا أبي.

كلمات عن موت الأب

أعدك يا أبي إنني أدعو لك في كل لحظة أن يجعلك الله في الفردوس الأعلى.

لما وجدتك راحلا، بكيت دما حتى تبلل الثري.

أفتخر بك وأظهر أن أبي هو من أحسن بي ورباني ولن أخذلك أبدا.

ليت الآباء لا يموتون.

لازال وجع الفراق يؤلمني ولا زلت أتمنى رؤيتك مرة أخرى.

رحم الله روحا رحلت عن الدنيا ولم ترحل عن قلوبنا.

سيطيب بخاطري عند رؤياك في الجنة.

كسرني وداعك، ولكنك علمتني الصبر وسأتحمل ألم الفراق إلى أن أراك في الجنة، وأدعو الله أن يجمعني بك في جناته الواسعة.

مقولات عن الأب ومن قالها

نجيب محفوظ: لكل منا أب آخر والسعيد منا من يكتشفه.

جان جاك روسو: أب واحد خير من عشرة مربين.

واسيني الأعرج: إن الأب مثل الروح، عندما تخرج يتهاوى الجسد.

مازيني: مهما يفعل الأب فإنه لا يستطيع ان يجعل ابنه رجلا، إذ يجب على الأم أن تأخذ نصيبها من ذلك.

مدام دي بورن: الأم تحب من كل قلبها والأب يحب بكل قوته.

طه حسين: الأبوة والأمومة لا تعصم الأب والأم من الكذب والعبث والخداع.

بوبليليوس سيروس: أحب أباك إذا كان منصفا، وإذا لم يكن كذلك فتحمله.

جوته: الأب وحده الذي لا يحسد ابنه على موهبته.

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