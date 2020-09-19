شعر عيد ميلاد صديقتي قصير

هناك العديد من قصائد وأبيات شعر عيد ميلاد صديقتي قصير وطويل يحتوي على عبارات ومعاني جميلة توفي حق الصديقة في يوم مثل يوم ميلادها الجميل التي ظهرت حولنا في هذا اليوم.

الصداقة

من أعظم الأشياء التي ينعم الله بها علينا في الحياة، هو أن يجد المرء صديقه ونصفه الثاني في هذا العالم، والأهم من أن يجد هذا الشخص هو أن يكون هذا الشخص حقيقي وصادق ونبيل، بل والاهم هو الوفاء، الوفاء هو من ينبي جميع العلاقات على حد سواء سوا كانت صداقة أو حب أو ارتباط.

الوفاء هو من يجعل جميع العلاقات صافية وكاملة بدون مشاكل أو صراعات، وبالتالي ففي الحديث عن الصداقة لابد أن نجد أشياء نعبر بها عن حبنا ومدى أهمية هذه العلاقة في حياتنا، ومن ثم لا نجد يوم مثل يوم عيد الميلاد التي تعبر فيها عن مدى هذا الحب والوفاء.

ويتم التعبير في مثل هذا اليوم بالاحتفال من خلال شراء الهدايا والورود وإقامة بعض الاحتفالات في جو العائلة وباقي الأصدقاء، مع محاولة قول أبيات شعرية أو عبارات تزيد من توصيل شعور الفرد تجاه الفرد الآخر.

شعر عن عيد ميلاد صديقتي

هناك العديد من الأبيات الشعرية التي يمكن أن نستخدمها في تهنئة عيد ميلاد الصديقة المقربة والتي لا يريد أن يراها أحد مبسوطة وفرحة غيرك لذلك يمكنك قول لها هذه الأبيات من أعماق القلب والشعور، وهي:

هو عيد ميلاد السعد.

هذا هو عيد ميلاد الفرح.

هو عيد ميلاد الصبا.

هو عيد ميلاد الحسن.

هو عيد ميلاد الشفافية.

بل هو عيد ميلاد النرجسية.

وأيضًا عيد ميلاد الجمال.

هو عيد ميلاد الغرام.

عيد ميلاد الحب.

عيد ميلادي أنا.

بل هو عيد ميلاد أشياء كثيرة.

وليكن هو هو عيد ميلادك أنتي.

فعيد ميلاد جديد.

عيد ميلاد سعيد.

وكل عام وأنتي حبيبتي.

وكل عام وأنتي بخير.

أبيات شعرية للصديق في عيد ميلاده

من أجمل ما يقدم بجانب الهدية التذكارية أو بجانب باقة من الورود هو إرسال بعض الكلمات والعبارات التي توضح وتعبر عن ما بداخلنا تجاه الصديق، ويذكر موقع المواطن هذه الأبيات كالتالي:

يا صديقتي كل عام وأنتي بخير، وعيد ميلادك سعيد بكي.

كل سنة وأنتي غالية بل وأنتي من أجمل أيام العمر كله.

كل سنة وحبك أنتي في قلبي، يا بعد عمري، يزيد ويزيد.

كل سنة وأنتي رفيقتي وصاحبتي وصديقتي وأغلى البشر كلها.

لماذا تسألينني وأنتي تدري أن الجواب عندي أكيد.

معقولة أنا أنسي يوم ميلاد القمر الجميل.

فأنا حافظ التاريخ والله مهما كنت عنك بعيد.

لا يمكن أن أنساه لو ينسى النحل ريح الزهر.

ماذا أقـدم لك من هدية ما يوفيك حقك هذه القصيدة.

شعر عيد ميلاد صديقتي قصير

من أجمل المناسبات التي نمر بها هو يوم ميلاد صديقتي، ولذلك لابد أن نجعل هذا اليوم مميز، وجميل ويتم هذا من خلال عمل احتفال مختلف وغير مكرر بل يكون مختلف أيضًا من خلال قراءة بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في هذا الصدد، ومنها:

وفي أجمل يوم في الشهر.

حبيت أسبق جميع البشر.

وأهنئ الشخص اللي أحلى وأجمل من القمر.

بل وأنت أغلى من النظر.

وأبارك لها بيوم ميلاد العمر والقمر.

وأطلب من الله أن يحفظها طوال الدهر.

وأقول لها كل سنة وأنتي بخير وعقبال بليون سنة.

فقلت أشوف بعض الناس قبل قدوم ميلادك.

ماذا من هداياهم يليق بك وبوجهك البدري؟

هديتهم قفص وعصافير…قلت بمناسبة عيد ميلادك.

أسوي مثلهم وأهديك عصفور ولكن في قفص صدري.

قصيدة مدح للصديق

عند البحث يمكنك أن تجد العديد من الأبيات الشعرية التي قيلت في حب الصديق، ومن هنا قام الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد بمدح صديقه في عيد ميلاده من خلال مجموعة من الأبيات الشعرية والتي نذكر منها:

فِدىً لعمركِ ساعاتي وأيّامي.

عاماً كبرتِ، فهل قارَبتِ أعوامي؟

أم ما تزالُ لنا في الغَيبِ أربعةٌ.

وأربعون.. طويلٌ شوطُها، دامي؟

وكيف أختصرُ الدُّنيا فَيُصبحُ لي.

عمرٌ كعُمركِ لكنْ، دونَ أرقامِ.

يأني.. وعمرُكِ عمري..

لو تُخيِّرُني الـ دنيا، تَنازلتُ.

عن عرشي وأختامي وقلتُ هذي.

على أقدامِها سجَدتْ قصائدي كلُّها.

وانهَلَّ إلهامي سقَيتُ كلَّ مَسامٍ.

من مَفاتِنها بذَوبِ قلبي أنا المستمطِرُ الظَّامي!.

وصرتُ فيها رَباباً.. كلُّ أورِدَتي أوتارُهُ.

وهي صارَتْ كلَّ أنغامي!

يأني.. سأسألُ عرشَ اللهِ مغفرَةً.

عبارات عن الصداقة

بجانب إرسال شعر عيد ميلاد صديقتي قصير يمكنك أيضًا تدعيم باقات الاحتفال أو اليوم بأكمله من خلال مجموعة من العبارات التي تعبر عن الصداقة والوفاء أيضًا، ومنها:

كل عام وأنت أهم ما في الحياة، كل عام وأنتي طيبة يا أرق وأجمل إنسانة في الوجود، يا صديقتي الغالية يا أحلى الناس عيد ميلاد سعيد.

اليوم هو عيد ميلاد أغلى صديقة في حياتي بل وفي العالم، هو عيد ميلاد أرق وأجمل إنسانة في الوجود، كل عام وأنتي جميلة كل عام وأنتي طيبة وتحققي كل آمالك بإذن الله.

اليوم فقد أطفأنا جميع شموع الماضي، وسوف نشعل شموع الغد والمستقبل التي تجعل عامك الجديد سعيد وعام الفرحة لكي، كل سنة وأنتي بألف خير يا صديقتي الحبيبة.

ها قد تكتمل الأعياد بعيد ميلادك يا حبيبتي، كل عام وأنتي قريبة مني ويبقى عام خير وفرحة وسعادة عليكي يا أطيب قلب في الدنيا كلها.

كل عام وأنتي طيبة وجميلة يا أجمل صديقة.

ربي يديم ضحكتك الجميلة في حياتي يا وردة متفتحة يا غصن شجرة متين يا أحلى من الحلوين كلهم، يا أحسن صديقة لي يا رمز النقاء والحنية والوفاء.

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