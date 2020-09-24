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شفاء 620 حالة كورونا في الكويت
إجمالي الحالات بلغت 92.961

شفاء 620 حالة كورونا في الكويت

2020/09/24
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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شفاء 620 حالة كورونا في الكويت
المواطن - متابعة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 620 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في الكويت اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 92.961 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

 


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