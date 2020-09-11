شفاء 620 حالة كورونا في الكويت

المواطن - متابعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 620 إصابة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 83660 حالة.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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