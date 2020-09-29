شقيق علاء ولي الدين يكشف كواليس الأيام الأخيرة في حياته

المواطن - متابعة

كشف معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، الأسباب الرئيسية لعدم زواج شقيقه الراحل رغم وفاته عند سن يقارب الـ40 عاماً.

وقال معتز إن والده توفي وكان عمر أخيه علاء 17 عاماً، حيث تحمل الفنان الراحل المسؤولية الكاملة واهتم بمشاكل إخوته وزواجهم، كذلك كان يهتم بوالدته جيداً ويحرص على توفير احتياجات المنزل، وبدأ مشواره الفني والعمل.

وتابع معتز ولي الدين: “كان شقيقي علاء ولي الدين بيفكر يتجوز بعد ما يجوزنا بس محصلش نصيب”.

وكشف شقيق الفنان الراحل كواليس الأيام الأخيرة في حياته حيث قال: “إن الفنان الراحل علاء ولي الدين كان يقول دائماً للفنان محمد هنيدي أنا حاسس إني هموت بدري”، موضحاً أن هنيدي كان يغضب من ذلك ويقول له: “يا عم متقولش كدا”.

وأضاف أنه اشترى عطر تغسيل وتراباً ليضعه معه في المقبرة من السعودية واستعدادات تكفينه، وكذلك كفنه قبل وفاته بشهر وكان يعلم أنه سيموت، وفقاً لـ”اليوم السابع”.

وتابع أن الفنان الراحل قال له: “كان بيقولي أنا عايز آجى يوم من الأيام بعد كام عمل كويس أبطل فن وأسكن جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة”.

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