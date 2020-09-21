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صالح النعيمة: سيبقى الزعيم شامخًا
بعد التأهل الآسيوي رغم الظروف

صالح النعيمة: سيبقى الزعيم شامخًا

2020/09/21
الساعة 1:18 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صالح النعيمة: سيبقى الزعيم شامخًا صالح النعيمة
المواطن - مروة نبيل
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1 صالح النعيمة يُشيد بالزعيم:
1.1 الهلال ضد شهر خودرو:

أشاد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة، بنجاح الزعيم في التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

صالح النعيمة يُشيد بالزعيم:

وأعرب صالح النعيمة عن سعادته البالغة بتجاوز الزعيم لجميع الصعوبات، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لن أقول مبروك فقد انتصر الهلال قبل هذه الجولة بعزم رجاله وكبريائه”.

وتابع: “مهما واجهته من عواصف مهما بلغت العراقيل، سيبقي الزعيم شامخًا ليكتب في صفحات التاريخ أروع ملحمة خاضها ما تبقى من فرسان، هي رسالة شموخ ومجد وتحدي هي رسالة نذير لاتحاد آسيوي هزيل”.

 

نجم الهلال السابق صالح النعيمة
صالح النعيمة

الهلال ضد شهر خودرو:

ولعب الهلال ضد شهر خودرو على إستاد الجنوب في الدوحة، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، رغم معاناته من غيابات عديدة بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الهلال
لاعبو الزعيم

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    2 تعليقات
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    View all comments
    عبدالله المنتشري
    5 ساعة

    الزمن الجميل
    لاعبين حفروا اسماءهم بما قدموا من امتاع للجماهير الذين لم ولن ينسوهم ابدا
    صالح النعيمة
    يوسف الثنيان
    صالح السلومي
    حسين البيشي
    خالد التيماوي
    الدعيع عبدالله ومحمد
    وغيرهم من نجوم لن تغيب ولن تنسى قدموا الكثير لامتاع عشاق ومحبي كرة القدم للنادي الكبير هلال الشموخ

    0
    رد
    عبدالله المنتشري
    5 ساعة

    يبقى جيل عظماء الهلال في الزمن اللي ميل
    صالح النعيمة
    خالد التيماوي
    التيمايط
    حسين البيشي
    صالح السلومي
    يوسف الثنيان
    وغيرهم من زمن هلال القمة والشموخ

    0
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