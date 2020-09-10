صدمة تنتظر الهلال في حال تُوج بـ دوري أبطال آسيا 2020

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في إنهاء بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًا المركز الأول برصيد 72 نقطة، مُركزًا خلال الفترة المقبلة على التألق والفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الهلال لن يذهب لمونديال الأندية

وستكون الصدمة الكُبرى لأزرق العاصمة في حال الفوز بـ دوري أبطال آسيا العام الجاري، هي عدم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2020 حيث ستُلغى بسبب تداعيات فيروس كورونا وفقًا لـ “الشرق الأوسط”.

وذكرت الصحيفة أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغت الاتحادات التي تشارك أنديتها في دوري أبطال آسيا بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل بالدوحة كما أن النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية المقررة في صيف 2021 بالصين قد تلغى بسبب الأولمبياد وكوبا أميركا.

تعليق جستنيه

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه علّق على الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “خبر يسر وما يسر، يعني من يحقق لقب دوري أبطال آسيا سوف يُلقب بـ “عالمي كورونا” حتى وإن لم تُقم بطولة مونديال الأندية، يا فرحة ما تمت، جات الفلوس وغاب الأمل، إيش هذا الحظ، خيرها في غيرها”.

يذكر أن الهلال شارك في نسخة مونديال الأندية 2019 التي أُقيمت في قطر، واحتل فيها المركز الرابع عالميًا.

ذات صلة :







شارك الخبر