صدمة جديدة لـ الأهلي بعد طلب السومة الرحيل

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي لصدمة جديدة، وذلك بعدما طلب اللاعب السوري عمر السومة الرحيل عن الراقي مؤخرًا.

وكانت الصدمة متمثلة في غياب الحارس ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الأول بالراقي عن مباريات الفريق الآسيوية المقبلة، وذلك بسبب تمزق من الدرجة الثانية تعرض له في مباراة أبها وسيغيب بسببه عن الملاعب لفترة طويلة مع احتياجه لبرنامج تأهيلي لمدة تصل إلى 4 أسابيع وفقًا لـ “عكاظ”.

وذلك يعني أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش سيتجه للاعتماد على الحارس الشاب محمد الربيعي في المباريات المقبلة، مع الاعتماد على الحارس محمد العويس الذي عاد للتو من إصابة بكسر في عظمة الوجه.

مدرب الأهلي طلب الرحيل

وكان جمهور الراقي دشن أمس السبت وسمًا بعنوان ” لا لرحيل فلادان” وذلك بعد أن ترددت أنباء عن وجود نية من المدرب الصربي بمغادرة الراقي وعدم استكمال الموسم بسبب التخبط الإداري الذي يُعاني منه الفريق.

الراقي يُهزم من أبها ويتأزم وضعه

يذكر أن الأهلي، كان تعرض للخسارة من فريق أبها بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيخوض الراقي، مباراته المقبلة في الجولة الثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد الرائد، حيث يسعى الراقي للفوز من أجل الاحتفاظ بالمركز الثالث المؤهل لـ دوري أبطال آسيا موسم 2020/2021.







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