صدمة لجماهير الأهلي بعد كشف نوعية إصابة السومة والعويس

المواطن - محمد سمعه

كشف النادي الأهلي عن نوعية إصابة نجمي الفريق عمر السومة والحارس محمد العويس، وذلك قبل مواجهة أبها بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

4 إصابات دفعة واحدة بـ الأهلي:

وذكر الراقي في بيان رسمي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا اليوم الأربعاء: “أكدت الفحوصات الطبية تعرض حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي محمد العويس لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى، ليتأكد غيابه عن مواجهة أبها المقبلة، فيما أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عمر السومة عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى ليغيب على إثرها عن المواجهتين المقبلتين أمام أبها والرائد، فيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا”.

وأضاف بيان الراقي: “وتأكد غياب مدافع الفريق محمد آل فتيل عن مواجهتي أبها والرائد لتعرضه لتمدد بالرباط الجانبي للركبة اليمنى، كما تأكد غياب سعيد المولد عن مواجهات أبها والرائد والشرطة العراقي الأولى في دوري أبطال آسيار لتعرضه لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسری”.

هدف الراقي بالموسم الحالي:

ويسعى الراقي لإنهاء الموسم بمركز جيد، حيث يحتل حاليًّا المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

وكان الأهلي عيّن طارق كيال مشرفًا على كرة القدم بالنادي، وذلك للعمل على استقرار الأوضاع بالنادي، بعد فترة من الأزمات.

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