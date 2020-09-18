صدمة لـ التعاون في مباراة بيرسبوليس الإيراني

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، صدمة مُدوية وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة فريق بيرسبوليس الإيراني، المقامة حاليًّا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وخرج اللاعب عبدالمجيد السواط لاعب سكري القصيم من المباراة مضطرًّا بسبب الإصابة، وذلك بعد أن تلقاها بالدقيقة السادسة والعشرين، ليشارك بدلًا منه اللاعب ربيع سفياني.

السواط سينضم لـ الاتحاد بعد مغادرة التعاون:

ومن المنتظر انتقال السواط لصفوف نادي الاتحاد مع بداية موسم 2020/ 2021، بعد نهاية مشوار اللاعب مع سكري القصيم في دوري أبطال آسيا.

ولا يزال فريق بيرسبوليس متقدمًا على سكري القصيم بهدف سجله اللاعب بشار بنيان بالدقيقة الـ48 من ركلة جزاء.

وفي وقت سابق، كشف عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي لـ التعاون أن الفريق لا يُفكر في ضم لاعبي الزمالك التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي؛ كون قائمة الفريق كاملة من حيث عدد اللاعبين الأجانب، كما أضاف بأن سكري القصيم قد يضم لاعبًا واحدًا فقط، وذلك وفق حديثه لـ برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة النهار المصرية.

كارتيرون يُوقع لتدريب سكري القصيم لموسمين:

وكان كارتيرون وقع أمس الخميس عقود انضمامه لتدريب نادي التعاون لمدة موسمين قادمًا من نادي الزمالك المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سكري القصيم عبر “تويتر” صورًا من توقيع كارتيرون على عقود انضمامه.

وقاد كارتيرون أمس تدريبات سكري القصيم استعدادًا لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

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