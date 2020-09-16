‎الرئيسية
جديد الأخبار
صدور الموافقة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة
بدء أعمال التنسيق مع المواطنين لتسليم الملكيات بعد تنظيمها

صدور الموافقة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة

2020/09/16
الساعة 1:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
290
0
طباعة
صدور الموافقة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة
المواطن - المدينة المنورة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة صدور الموافقة الكريمة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة بمساحة 51.874.499 م2.

ولفتت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة في المدينة ستبدأ في أعمال التنسيق مع المواطنين لتسليم الملكيات بعد تنظيمها.

ونشرت إمارة المدينة المنورة خريطة توضيحية لمخطط جنوب مطار المدينة المنورة.



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :