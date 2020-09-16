صدور الموافقة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة صدور الموافقة الكريمة على مخطط جنوب مطار المدينة المنورة بمساحة 51.874.499 م2.

ولفتت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة في المدينة ستبدأ في أعمال التنسيق مع المواطنين لتسليم الملكيات بعد تنظيمها.

ونشرت إمارة المدينة المنورة خريطة توضيحية لمخطط جنوب مطار المدينة المنورة.

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