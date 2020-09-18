صفعة السراج أوجعت أردوغان .. مستعد للحوار مع مصر

المواطن - متابعة

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضربة موجعة بعدما أعلن حليفه الوحيد في ليبيا فايز السراج استقالته من رئاسة المجلس الانتقالي الليبي.

وقال أردوغان اليوم الجمعة إنه منزعج من القرار الذي اتخذه السراج مبديًا في الوقت ذاته انفتاحًا على الحوار مع مصر واليونان.

وتابع أردوغان: “لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، مضيفًا أن إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن، وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا.

وقال أردوغان إننا “مستعدون للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو”: “ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟”.

وكانت تركيا سحبت سفينة التنقيب “الريس عروج” من شرق المتوسط إلى الموانئ التركية بعد احتجاج اليونان وتهديدات فرنسا وزعم أردوغان أن سحب السفينة تم لإنهاء أعمال الصيانة وأنها ستعود مجددًا لاستكمال مهمتها.

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