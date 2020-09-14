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صفقة برازيلية تقترب من الاتحاد
العميد يسعى لتدعيم صفوفه بالأفضل

صفقة برازيلية تقترب من الاتحاد

2020/09/14
الساعة 1:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صفقة برازيلية تقترب من الاتحاد إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الهلال فشل في ضم صفقة الاتحاد
2 العميد يُراقب عمر خربين

يهتم نادي الاتحاد بضم صفقة سابقة لم ينجح نادي الهلال في التعاقد معها مطلع الموسم الماضي 2019/2020.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن العميد مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس لاعب وسط فريق إنترناسيونال البرازيلي، وذلك من أجل تدعيم صفوف العميد بصفقات قوية بحثًا عن تحقيق نتائج إيجابية بالموسم الجديد 2020/2021.

الهلال فشل في ضم صفقة الاتحاد

وحاول فريق الهلال، التعاقد مع اللاعب إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس، لكن العرض تم رفضه من قبل إدارة النادي البرازيلي.

الاتحاد يُراقب إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس
إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس

وكان إدينيلسون وافق بشكل مبدئي على الانضمام إلى العميد وذلك من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي.

العميد يُراقب عمر خربين

وفي سياق آخر، يُفكر الاتحاد في ضم السوري عمر خربين لاعب نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، حيث في حال رحل خربين رسميًا عن أزرق العاصمة، فستكون الفرصة مناسبة للعميد الباحث عن تدعيم صفوفه بصفقة هجومية قوية، وذلك في حال التخلي عن اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني وفقًا لـ تقارير صحافية.

جدير بالذكر أن العميد نجا من الهبوط في الموسم الماضي، باحتلاله المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.



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