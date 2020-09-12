صفقة جديدة تقترب من الهلال في الميركاتو الصيفي

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال قريبًا من التعاقد مع إحدى الصفقات الهجومية القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومع اقتراب السوري عمر خربين من الرحيل عن أزرق العاصمة خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الزمالك المصري للتعاقد معه، أصبح بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يُفكر في ضم اللاعب الرأس أخضري هيلدون راموس مهاجم نادي التعاون.

التعاون يُرحب بالتخلص من هيلدون والهلال يترقب

ووافق التعاون على التخلص من هيلدون راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعدما طلب البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب التعاون السابق بيعه بسبب هبوط مستواه الفني وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وستكون الفرصة مناسبة لـ الهلال في حال رغب في ضم هيلدون لتعويض رحيل عمر خربين المرتقب، حيث أكدت “القناة الرياضية السعودية” أن الزعيم يضع عينه على ضم مهاجم التعاون.

الزعيم يحسم صفقتين فقط في الميركاتو الصيفي

ولم ينجح الزعيم إلا في حسم صفقتين فقط خلال الفترة الأخيرة، في سوق الانتقالات الصيفية، حيث اشترى عقد المهاجم صالح الشهري بصورة نهائية من نادي الرائد إضافة للتعاقد مع الحارس عبدالله الجدعاني قادمًا من نادي الوحدة.

ويستعد نادي الهلال حاليًا لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي بالجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا بعد استئنافها.







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