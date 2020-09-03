صفقة جديدة لـ النصر تُهدد برحيل جوليانو

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه، وذلك من أجل المنافسة على دوري أبطال آسيا وكأس الملك ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

النصر يُوجه أنظاره لـ الدوري الأمريكي:

ومع اقتراب اللاعب البرازيلي جوليانو من مغادرة قلعة العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وضع أصفر العاصمة أنظاره على ضم اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز نجم نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي الذي يلعب كجناح وصانع ألعاب وفقًا لـ تقارير صحافية.

وعلّق الإعلامي الرياضي طارق النوفل على اهتمام العالمي بضم اللاعب مارتينيز قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب أتلانتا الأمريكي تلقى عرضًا مغريًا جدًّا من النصر جناح أيسر وصانع لعب، الداعم ما يتفاهم إلا فوق الطموح“.

جوليانو يقترب من الدوري التركي:

وكان اسم جوليانو ارتبط بالانتقال لنادي فنربخشة التركي في الفترة الحالية، في حال قرر مغادرة النصر.

من ناحية أخرى، سيُراقب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لأصفر العاصمة، أحد لاعبي العميد خلال مباراة الاتحاد التي تُقام بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيسعى فيتوريا لمراقبة اللاعب فهد المولد خلال المباراة، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال لأصفر العاصمة بعد نهاية الموسم الحالي؛ وذلك بسبب المشاكل التي يمر بها نادي الاتحاد.







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