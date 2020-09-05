صفقة من الاتحاد تحل مشكلة كبرى لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

مرّ نادي النصر بالكثير من التخبطات الفنية، ولم يقدم المستوى المعهود في العديد من المباريات مما جعل العالمي يفقد الفرصة في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ذهب إلى الهلال.

مدرب النصر عينه على زياد الصحفي

ولهذا فإن المدرب البرتغالي روي فيتوريا سيركز على تدعيم صفوف دفاع العالمي بضم صفقة من نادي الاتحاد، وهي التعاقد مع المدافع زياد الصحفي وفقًا لـ تقارير صحافية.

وقدم زياد الصحفي مستويات جيدة مع الاتحاد مؤخرًا كما نجح في تمرير 353 تمريرة صحيحة في الموسم الحالي حيث بلغت نسبة التمرير الصحيح لديه 79%.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي محمد المرحبي إن العالمي مُعجب كثيرًا بقدرات زياد الصحفي، وسيسعى للتعاقد معه بالميركاتو الصيفي الحالي.

النصر يضم 9 صفقات نارية

وكان نادي النصر نجح في ضم العديد من الصفقات مثل “عبدالفتاح عسيري، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي، كيم جين سو” ، إضافة للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من صفوف نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

ويسعى العالمي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، وذلك من أجل المنافسة على دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الحالي.







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