صلاح يُسجل هاتريك ويقود الريدز للفوز بلقاء ليفربول ضد ليدز

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد، اليوم السبت، بفوز الريدز برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ليدز:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق ليفربول الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد صلاح من ركلة جزاء بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

ولم يهنأ ليفربول طويلًا بالتقدم، حيث نجح اللاعب جاك هاريسون في إحراز هدف التعادل لـ ليدز يونايتد بالدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول.

وعاد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وأضاف الهدف الثاني للريدز من ضربة رأسية بالدقيقة العشرين، ثم عاد فريق ليدز وتعادل عبر اللاعب باتريك بامفورد بالدقيقة الثلاثين، بعد خطأ قاتل من فان دايك.

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة بـ12 دقيقة، تمكن محمد صلاح من إحراز ثاني أهدافه والثالث للريدز عبر تصويبة قوية بالدقيقة الثالثة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد ليدز، بتقدم فريق الريدز بثلاثية مقابل هدفين.

أحداث الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من اللقاء، تراجع أداء فريق ليفربول مما أعطى الفرصة لنادي ليدز للبحث عن تسجيل الهدف الثالث، حيث تمكن اللاعب البولندي ماتيوز كليخ من تسجيل الهدف الثالث لفريق ليدز بالدقيقة السادسة والستين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، سجل محمد صلاح “الهاتريك” والرابع لليفربول بالدقيقة الثامنة والثمانين من ركلة جزاء.

وبعد نهاية مباراة ليفربول ضد ليدز، أصبح رصيد الريدز 3 نقاط، بينما لم ينجح ليدز في حصد أي نقطة ليخرج برصيد صفر من النقاط.

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