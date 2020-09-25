صندوق الاستثمارات يعتزم فتح مقرين جديدين في نيويورك ولندن

المواطن - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عزمه افتتاح مقرين جديدين له في مدينتي نيويورك ولندن.

وأوضح الصندوق أن فتح المقرين سيتم خلال الشهور الأولى من عام 2021م، وذلك في إطار خطته للتوسع الجغرافي.

وأشار صندوق الاستثمارات إلى أن هذا التوسع يؤكد طموحه ليصبح واحدًا من أكبر المستثمرين في المشاريع الدولية.

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