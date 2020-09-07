صورة .. الفيفا يعطي هدية ثمينة لـ سامي الجابر

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم سامي الجابر لاعب نادي الهلال السابق، عن الهدية الثمينة التي تسلمها من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ونشر الجابر صورة له مع هدية الفيفا عبر حسابه في “تويتر” مُعلقًا باللغة الإنجليزية: “شكرًا جزيلًا للفيفا على جائزة أساطير الفيفا، إنه لشرف كبير لي أن أكون جزءًا من هذا الفريق”.

سامي الجابر تألق مع الأخضر بالمونديال

ويُعد الجابر واحدًا من أبرز النجوم في تاريخ الكرة السعودية حيث سجل أهدافًا مع المنتخب السعودي في مونديال 1994 ومونديال 1998 بفرنسا ومونديال 2006 بـ ألمانيا.

وفي وقت سابق، وجّهت جماهير نادي الهلال عدة رسائل للنجم الجابر، وذلك وذلك بعد لقائه صباح أول أمس السبت مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم أزرق العاصمة.

الجابر يتلقي بـ غوميز بعد تألقه بلقاء الوحدة

ويأتي لقاء الجابر وغوميز، بعد مشاركة الأخير في مباراة الهلال والوحدة الجمعة الماضية في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص الجمهور الهلالي على توجيه عبارات الثناء والتقدير للجابر كونه كان سببًا رئيسيًّا في إحضار غوميز لـ الهلال في صيف 2018 خلال الميركاتو الصيفي من نادي غلطة سراي التركي.

ونجح سامي الجابر وقتها وكان رئيسًا لـ الهلال، في ضمّ غوميز لأزرق العاصمة، بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد.

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