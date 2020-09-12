صورة دي سوزا تُلمح برحيله عن الأهلي وانضمامه لناديه الجديد

المواطن - محمد سمعه

عزز اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، التقارير الإخبارية التي تحدثت عن اقترابه من الانضمام لأحد أندية الدوري التركي، بعدما طلب الرحيل عن الراقي.

ونشر اللاعب البرازيلي صورة له عبر حسابه في “الإنستجرام” حيث جعلها الصورة الأساسية لحسابه وهو يرتدي قميص نادي بيشكتاش التركي، وذلك بعد أن صُممت الصورة له.

سبب طلب دي سوزا الرحيل عن الأهلي

وكان اللاعب البرازيلي طلب الرحيل عن الراقي وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة تزيد عن 3 أشهر.

وتحدث طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي عن أزمة جوزيف دي سوزا قائلًا لـ برنامج “الدوري مع وليد”: ” اللاعب طلب الإذن مني وذهب إلى دبي لرؤية أسرته، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق من أجل حل أزمة طلبه فسخ العقد”.

وأضاف كيال: ” تفاوضت مع اللاعب البرازيلي وحاولت إقناعه بالبقاء في النادي وقمت بتخفيض فكرة الرحيل في عقله من 100% إلى 60%، والقرار بيد عائلة اللاعب من أجل معرفة مصيره مع الراقي بالفترة المقبلة”.

إدارة الأهلي تسعى لحل ملف اللاعب البرازيلي

وفتحت إدارة الأهلي ملف اللاعب البرازيلي من أجل حل الأزمة، حيث يسعى طارق كيال المشرف العام على كرة القدم للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب من أجل حل أزمة مستحقاته المالية وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وكان دي سوزا انضم إلى النادي الأهلي في عام 2018 قادمًا من صفوف فريق فنربخشة التركي.







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