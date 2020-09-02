صورة نادرة تجمع الملك سلمان وولي العهد وهو في المرحلة الابتدائية

المواطن - الرياض
نشر حساب تاريخ آل سعود، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وهو في المرحلة الابتدائية.
وعلق تاريخ آل سعود على الصورة، بأنه تم التقاطها في أحد احتفالات مدارس الرياض، حفظهما الله ورعاهما.
صورة تجمع سيدي #الملك_سلمان بولي عهده الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز وهو في المرحلة الابتدائية، وذلك في أحدى احتفالات مدارس #الرياض، حفظهما الله ورعاهما. pic.twitter.com/K5qQdRAXvz
— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) September 2, 2020
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