شاهد الصور.. القوات البحرية تتسلم زوارق الاعتراض السريعة الفرنسية

المواطن - الرياض

الزوارق الاعتراضية السريعة رعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اليوم حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروعالفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

الزوارق السريعة الفرنسية

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

وأوضح قائد القوات البحرية في كلمة ألقاها خلال حفل الاستلام، أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع وذلك بوصول الدفعتين الثانية والثالثة من مشروع زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، مثمنًا الدعم الغير محدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع وسمو نائب وزیر الدفاع ــ حفظهم الله ــ .

رفع مستوى جاهزية القوات البحرية

وأكد أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم بعون الله في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

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