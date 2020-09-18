صور .. باتريس كارتيرون يُوقع عقوده مع التعاون ويقود أول مران

المواطن - محمد سمعه

وقّع الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم، عقود انضمامه لتدريب نادي التعاون لمدة موسمين قادمًا من نادي الزمالك المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر “تويتر” صورًا من توقيع كارتيرون على عقود انضمامه لسكري القصيم.

وقاد كارتيرون منذ قليل تدريبات نادي التعاون استعدادًا لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

التعاون يكشف كواليس تعاقده مع باتريس كارتيرون

وكان التعاون أصدر بيانًا توضيحيًا حول كواليس تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

وجاء بيان سكري القصيم كالتالي: “تود إدارة نادي التعاون توضيح ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول التوقيع مع المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” وما صاحب ذلك من لغط وتأويلات لا تستند على أية مصداقية”.

وأضاف البيان: ” وفي هذا الإطار يود النادي التأكيد على أن مفاوضاته كانت مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا، وخلال المراحل النهائية من المفاوضات تم إيقاف التفاوض بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة مدرب نادي الزمالك الفرنسي “كارتيرون” من منصبه كمدير للجهاز الفني، وعلى الفور تم توجيه المستشار القانوني بالنادي للتأكد من ذلك من وكيل أعمال المدرب، وإبداء رغبة نادي التعاون في التعاقد معه وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية المعتادة: كون المدرب يملك سيرة ذاتية متميزة ويتوافق مع تطلعات النادي المستقبلية”.

كارتيرون تقدم باستقالته من تدريب الزمالك قبل القدوم للتعاون

وتابع البيان: “وقد أكد وكيل أعمال المدرب المستشار النادي القانوني بأن الفرنسي “كارتيرون” قد تقدم باستقالته فعلًا من منصبه وأنه لن يتراجع عن هذا القرار، كما أفاد وكيل أعماله بأن المدرب قد تلقى عدة عروض من خمسة أندية للظفر بخدماته”.

وأضاف بيان التعاون: ” ووفقًا لذلك بادر نادي التعاون بتقديم عرض رسمي للمدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون”؛ نظرًا للحاجة الماسة للفريق في ظل مشاركته الحالية بدوري أبطال آسيا، وقد تلقي النادي في يوم الأربعاء ردًا رسميًا من المدرب يفيد بالموافقة. وعليه تم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء المدرب علاقته رسميًا وبشكل قانوني بنادي الزمالك، وتم ترتيب سفره إلى الدوحة للحاق ببعثة الفريق الذي يلعب اليوم ضمن دوري المجموعات في البطولة ذاتها”.

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