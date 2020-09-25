صور بنات انمي كيوت

تعتبر من أكثر الأشياء التي تجذب العديد من الأشخاص الشخصيات الكرتونية البنات وقد يبحثون عن صور بنات انمي كيوت لوضعها كخلفيات لصفحات التواصل الاجتماعي أو وضعها كخلفية للهاتف بشكل جميل.

صور بنات انمي كيوت

شخصيات الإنمي أو الشخصيات الكرتونية بشكل عام يكون لهم تأثير رائع على الكبير والصغير فيتميزون بأشكالهم الجميلة المميزة التي يمكن أن تجذب العديد من الأشخاص مما أدى إلى شهرة بعضهم بقصص رائعة تعبر عن حياتهم أو عن تجربة أو مغامرة قامت بها كل شخصية من الشخصيات.

وإن بحثنا عن شخصيات الإنمي أو شخصيات الكرتون بشكل عام فسوف نجد أنه متنوعة ما بين شخصيات هزلية وشخصيات للأميرات إضافة إلى الشخصيات الخارقة وشخصية الساحرة التي يهتم الجميع بالتعرف على قصتها ومغامراتها.

ولذلك سنوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن صور بنات أنمي كيوت بالإضافة إلى التعرف على أهم المعلومات عن الشخصيات الكرتونية من البنات والتي أثرت حكايتها الرائعة في العالم وذلك في السطور التالية.

شخصيات الأميرات المشهورة

تتعدد الكثير من الشخصيات الكرتونية التي قامت بدور الأميرات وقد أثرت هذه الشخصيات كثيرًا في الفتيات الصغار في العالم الواقعي وسنوضح أهم هذه الشخصيات فيما يلي:

الأميرة ياسمين

تعتبر الأميرة ياسمين أحد شخصيات قصة علاء الدين والذي تم إنتاجه من خلال ديزني وفي القصة سنجد أنها ابنة السلطان وهي الحبيبة والفتاة التي يعشقها كثيرًا علاء الدين.

بياض الثلج

لا يوجد أحد لا يعرف قصة بياض الثلج أجمل فتاة في العالم والتي اشتهرت كثيرًا قصتها مع زوجة أبيها التي كانت تحاول دومًا أن تقتلها لتأخذ مكانها وتصير هي أحلى امرأة دون غيرها وتتابع الأحداث بهروب بياض الثلج ثم لقائها بالأقزام السبعة داخل الغابة.

ثم يعود الأمير ليجدها ثم يعيدها إلى أبيها بعد أن ينقذها من سحر الساحرة الشريرة الذي كاد أن يقتلها.

شخصية الأميرة ليا

هي شخصية معروفة وتعد من أهم أبطال سلسلة ثلاثية حرب النجوم وهي تعتبر أحد الشخصيات الوهمية وكانت ابنة دارث فيدر وكان لها توأم وهي سكاي ووكر.

شخصية الأميرة فيونا

الأميرة فيونا التي أصيبت باللعنة التي أدت إلى تحولها إلى غولة ثم تم حبسها داخل القلعة وقم بحراستها التنين إلى أن جاء الفارس الشجاع ليقوم بإنقاذها ثم تتخلص من اللعنة التي أصابتها ويحبها ويزوجها في نهاية القصة.

شخصية آريل

آريل هي حورية البحر ابنة ملك البحار التي تملك صوت جميل ولكنها اضطرت ان تتخلى عن صوتها الجميل في مقابل الزواج من إنسان لكي تحصل على أرجل بشرية لتعيش بها.

شخصية الساحرات

شخصيات الساحرات في أفلام الكرتون من الأشياء التي اشتهرت كثيرًا وجذبت العديد من الأشخاص نظرًا لدورهم الرائع داخل القصة وسنوضح أهم هذه الشخصيات من خلال الآتي:

الساحرة جون بيل

هي ساحرة عجوز كانت تريد الانتقام من الشخص الذي قام بشراء المزرعة الخاصة بها عن طريق خداعة في بعض الأمور وتحويل حياته إلى حياة سيئة وتملئها بالرعب والجحيم.

شخصية الجنية العرابة

الجنية العرابة كانت تتواجد في قصة سندريلا والتي ساعدتها بسحرها في الوصول إلى قلب الأمير والزواج منه في نهاية القصة.

الجنية ملافسينت

الجنية ملافسينت تعتبر من الشخصيات المشهورة التي وقعت في حب إنسان وقم بقطع جناحها لكي يقدمها للملك كهدية لابنته لكي يتزوج من ابنة الملك وعلى أساس ذلك قامت الجنية بالانتقام منه لأنه قام باستغلالها ليحقق أهدافه.

شخصيات هزلية

شخصية ويلما فلينستون

وهي شخصية هزلية معروفة كانت ربة منزل وتقوم برعاية فيل صغير وهي قامت بصنع فطيرة التوت الشهيرة وكانت من عائلة فلينستون وكانت زوجة لفريد فلينستون.

شخصية مارجوري سيمبسون

هذه الشخصية ظهرت في مسلسل عائلة سيمبيسون وكانت تتسم بالعقلانية والرزانة وتساعد عائلتها كثيرًا وتدفعهم إلى الأمام فكانت تشتهر بمساعدة زوجها هومر جي سيمبيسون.

شخصية ريمي

ريمي هي شخصية معروفة مفضلة لدى الكثير من الفتيات فهي الفتاة التي اختطفها العصابة ثم وجدتها عائلة من العائلات الفقيرة وقامت برعايتها إلى أن صارت فتاة كبيرة حتى علمت الحقيقة عندما حاول رب الأسرة الفقيرة بيعها مقابل الحصول على المال فهربت بحثًا عن أهلها الحقيقين حتة وجدتهم ثم عاشت معهم في سعادة وسرور.

شخصية زيتونة

من أجمل الشخصيات البنات شخصية زيتونة التي ظهرت في كرتون البحار باباي فهي زوجة البحار التي تم اختطافها وقام زوجها بإنقاذها من بلوتو الشرير بعد أن تناول السبانخ وأصبح قوي جدًا.

أفلام الكرتون وأنواعها

تتعدد أنواع أفلام الكرتون بشكل عام وتختلف عن بعضها من حيث تقديمها أو من حيث الشخصيات المتواجدة بها وذلك على التفصيل الآتي:

أفلام متحركة معتمدة على ألوان الزيت يتم من خلالها استعمال ألوان الزيت في تلوين الرسومات.

الأفلام التي تصنع بواسطة الكمبيوتر وتعتمد على استعمال البرمجيات التي يكون لها دور كبير في إنشاء الشخصيات الكرتونية للأفلام بالإضافة إلى استعمال البرامج المختلفة كبرامج الصوت والفيديو وغيرها.

الأفلام الكرتونية التي تعتمد على المجسمات المصنعة من الصلصال ويحدث ذلك في إعلانات أو الأفلام القصيرة.

هناك أفلام قائمة أيضًا على استخدام الدمى الصغيرة ويمكن أن تكون على شكل شخصيات أو على شكل حيوانات ويتم تحريكها وإنتاج عمل سنيمائي منها بطرق معينة.

أفلام الكرتون المحدودة التي تهتم بتوصيل المشاعر أو التعبيرات بطريقة فنية بسيطة جدًا من خلال الرسومات الكرتونية البسيطة.

الأفلام المتكاملة وهي أهم أنواع الأفلام التي يتم ربط الشخصيات الكرتونية فيها بطريقة جميلة ومعبرة تقترب إلى الواقع ومن أهمها قصة سندريلا.

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